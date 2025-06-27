Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москвичи, передвигающиеся на одном самокате вдвоем, сбили женщину с коляской в центре столицы, их нашли и привлекли к ответственности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Еще один инцидент произошел недавно: самокатчики ехали вдвоем на одном СИМ (средстве индивидуальной мобильности — ред.) по тротуару и сбили женщину с коляской в центре Москвы. Транспортный комплекс рассматривает все случаи нарушения правил, о которых сообщают жители и СМИ. Нарушителей оперативно нашли и привлекли к ответственности. Их вычислили по камерам и треку поездки, хотя они и прикрывали часть номера ногой», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что водитель получил штраф в размере 100 тысяч рублей, после чего его заблокировали в сервисе.
«Пожалуйста, будьте внимательны, когда управляете СИМ, ездите по велоинфраструктуре и уважайте других участников движения», — подчеркивается в сообщении.