Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской

«Еще один инцидент произошел недавно: самокатчики ехали вдвоем на одном СИМ (средстве индивидуальной мобильности — ред.) по тротуару и сбили женщину с коляской в центре Москвы. Транспортный комплекс рассматривает все случаи нарушения правил, о которых сообщают жители и СМИ. Нарушителей оперативно нашли и привлекли к ответственности. Их вычислили по камерам и треку поездки, хотя они и прикрывали часть номера ногой», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.