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Семь мостов планируют отремонтировать в Ростовской области в 2025 году

В Ростовской области отремонтируют семь мостов протяженностью более 300 погонных метров.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области планируют отремонтировать семь мостов. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По данным властей, путепроводы должны обновить в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах, их общая протяженность — более 300 погонных метров.

В частности, сейчас готовность моста через оросительный канал в Багаевском районе составляет около 20%, а мост через канал на трассе Усьман — Веселый — Сальск в Веселовском районе привели в порядок уже почти на 30%.

По информации донского минтранса, шесть мостов должны отремонтировать до конца октября 2025 года, еще один — в Куйбышевском районе — до конца ноября. На масштабное обновление потратят 332 млн рублей.

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