Семь мостов планируют отремонтировать в Ростовской области в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области планируют отремонтировать семь мостов. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, путепроводы должны обновить в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах, их общая протяженность — более 300 погонных метров.
В частности, сейчас готовность моста через оросительный канал в Багаевском районе составляет около 20%, а мост через канал на трассе Усьман — Веселый — Сальск в Веселовском районе привели в порядок уже почти на 30%.
По информации донского минтранса, шесть мостов должны отремонтировать до конца октября 2025 года, еще один — в Куйбышевском районе — до конца ноября. На масштабное обновление потратят 332 млн рублей.
Подпишись на нас в Telegram.