Школьнику из Суджанского района вручили медаль «Защитник Курской области»

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже Щеглову, который семь месяцев находился в оккупированном селе и тайно фотографировал преступления ВСУ, в также спрятал от них часть боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» 10-летнему школьнику Серёже Щеглова из села Казачья Локня курского Суджанского района, который провел семь месяцев в оккупации. Как рассказал РИА Новости мальчик, он тайно фотографировал на телефон преступления ВСУ на территории района, а также спрятал от украинских захватчиков часть патронов и боеприпасов.