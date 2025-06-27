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Школьнику из Суджанского района вручили медаль «Защитник Курской области»

Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» школьнику из Казачьей Локни.

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» 10-летнему школьнику из Казачьей Локни Суджанского района Сереже Щеглову, который семь месяцев находился в оккупированном селе и тайно фотографировал преступления ВСУ, в также спрятал от них часть боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль «Защитник Курской области» 10-летнему школьнику Серёже Щеглова из села Казачья Локня курского Суджанского района, который провел семь месяцев в оккупации. Как рассказал РИА Новости мальчик, он тайно фотографировал на телефон преступления ВСУ на территории района, а также спрятал от украинских захватчиков часть патронов и боеприпасов.

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