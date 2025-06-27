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Меньше «Зенита» в прошлом сезоне РПЛ фолили только «Крылья Советов»

Был опубликован ТОП клубов по количеству фолов в прошлом сезоне Российской премьер-лиги.

Был опубликован ТОП клубов по количеству фолов в прошлом сезоне Российской премьер-лиги. Рейтинг составил тг-канал РУСТАТ.

«Крылья Советов» заняли вторую строчку в этом списке, набрав 327 фолов. На первом месте расположился петербургский «Зенит», который фолил меньше всех — всего 290 нарушений.

Тройку замкнуло столичное «Динамо». У них зафиксирован 351 фол.

С «Динамо» связывают и уход Ивана Сергеева из «Крыльев». Несколько источников утверждают, что форвард окажется в стане бело-голубых.

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