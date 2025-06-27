За последние пять дней в Омской области утонули трое возрастных мужчин

Информацию об очередных трагедиях на воде сообщили сегодня, 27 июня, в СУ СК России по Омской области. В период с 22 по 26 июня, на территории региона утонули три человека.
Вечером, 22 июня, утонул 56-летний омич, отправившийся освежиться после жаркого дня в озере Бурьяново, находящееся в Тюкалинском районе. Уже на следующий день, 23 июня, происходит очередная трагедия на воде — 66-летний рыбак выпал из лодки и утонул в озере Большой Меюскуль в Тарском районе. А вчера, 26 июня, в Кормиловском районе утонул в реке Омка 57-летний мужчина.
Следователи СУ СК России по Омской призывают омичей соблюдать элементарные меры безопасности на воде: купаться в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а находясь в лодке, использовать спасательные жилеты.
Напомним, ранее «КП в Омске» также сообщала от троих погибших на воде. Среди них было двое детей.