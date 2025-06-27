За последние пять дней в Омской области утонули трое возрастных мужчин

Вечером, 22 июня, утонул 56-летний омич, отправившийся освежиться после жаркого дня в озере Бурьяново, находящееся в Тюкалинском районе. Уже на следующий день, 23 июня, происходит очередная трагедия на воде — 66-летний рыбак выпал из лодки и утонул в озере Большой Меюскуль в Тарском районе. А вчера, 26 июня, в Кормиловском районе утонул в реке Омка 57-летний мужчина.