«Эксперименты с ощущением угрозы»: почему в Москве вырос спрос на курсы по выживанию

— Люди беспокоятся за свою жизнь, и, чтобы чувствовать себя более уверенно, им нужно приобрести опыт: как они будут действовать в экстремальной ситуации, как будут выживать и спасаться. Проходя курсы, они в тренировочном варианте прорабатывают свою тревожность и начинают чувствовать, что теперь они более компетентны и смогут справиться с любой жизненной ситуацией, — объяснила специалист.