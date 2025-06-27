«Эксперименты с ощущением угрозы»: почему в Москве вырос спрос на курсы по выживанию

Cпрос на курсы по выживанию в Москве в 2024 году вырос на 30−50 процентов. При этом некоторые школы отмечают увеличение числа участников в два-три раза. Чему учат на курсах по выживанию, сколько они стоят и с чем связана их нарастающая популярность? Со страхом перед концом света? Ответы на эти вопросы выясняла «Вечерняя Москва».
Чему учат на курсах выживания.
Школы выживания предлагают курсы различной продолжительности и степени сложности.
Курсы для новичков.
Те, кто решил освоить только азы выживания в дикой природе, могут попробовать свои силы на начальных курсах в любое время года. Они длятся два-три дня и проходят в группах от 10 до 15 человек.
Инструкторы учат участников:
как не заблудиться в лесу;как возвести укрытие от дождя, снега и ветра;как развести костер без спичек и зажигалок;как приготовить пищу в лесу;способам очистки болотной и речной воды;вязке основных узлов, необходимых в походе;пользоваться компасом и картой;как изготовить компас самостоятельно;передвижению по пересеченной местности по карте.
Стоимость краткосрочных курсов выживания для новичков — от 8 до 20 тысяч рублей.
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Расширенные курсы.
Также курсы выживания могут длиться от пяти дней до двух недель. Они проходят в группах от 10 до 15 человек. На них обучают всем основным навыкам выживания, а также:
навыкам оказания первой медицинской помощи;азам скалолазания;правилам поведения при встрече с дикими животными;способам сигнализации о местонахождении, чтобы увеличить шансы на спасение.
Стоимость расширенных курсов выживания составляет 30−50 тысяч рублей.
Курсы для опытных «выживальщиков».
Для любителей экстрима и тех, кто прошел базовые и расширенные курсы выживания и получил разрешение инструктора, есть более сложная программа. Это индивидуальный курс выживания, который рассчитан на 10−14 дней.
На протяжении всего курса человек находится в одиночестве, а инструктор наблюдает за ним с помощью GPS-маячка. Он придет на помощь только в крайнем случае, если человек попросит его об этом по рации или подаст сигнал с помощью аварийной дымовой шашки.
В первые несколько дней человек знакомится с местностью и составляет свой маршрут движения. А остальные дни он преодолевает десятки километров по ненаселенной местности в полном одиночестве, имея с собой минимум снаряжения. Пищу и воду нужно будет тоже добывать самостоятельно.
Стоимость таких курсов может начинаться от 100 тысяч рублей.
Почему растет популярность курсов по выживанию.
По словам психолога Натальи Наумовой, такое хобби свидетельствует о том, что человек страдает от повышенной тревожности.
— Люди беспокоятся за свою жизнь, и, чтобы чувствовать себя более уверенно, им нужно приобрести опыт: как они будут действовать в экстремальной ситуации, как будут выживать и спасаться. Проходя курсы, они в тренировочном варианте прорабатывают свою тревожность и начинают чувствовать, что теперь они более компетентны и смогут справиться с любой жизненной ситуацией, — объяснила специалист.
Некоторым тревожным людям прохождение экстремальных курсов выживания может пойти на пользу. Однако в большинстве случаев это иллюзия, которая просто успокаивает и заглушает внутреннюю тревогу, уверена психолог.
— При этом на такие курсы не стоит идти просто за компанию, а еще тем, кто раньше даже не задумывался, что может попасть в ситуацию, где ему придется выживать. Подобные эксперименты с ощущением угрозы могут нанести серьезный ущерб психическому состоянию человека, — предупредила Наумова.
Поэтому эти курсы нельзя проходить:
людям с нестабильной нервной системой;подросткам;детям.
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