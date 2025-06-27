В России внедрят технологию rezum для лечения аденомы простаты

«Мы ее изучаем, потому что она, конечно, не всем пациентам показана. Не у всех она приводит к желаемому результату. Но это практически амбулаторная офисная процедура. И это, конечно, выгодно, потому что любое стационарное лечение, если посчитать, это, конечно, дорого. И койка, и питание, и уход, и врачи, и зарплата персонала, это всегда стоит хороших денег. И, конечно, если это офисное вмешательство, там просто проблем никаких нет, она делается, человек с катетером уходит домой, через какое-то время катетер удаляют, и он не нуждается в каком-то специальном наблюдении, в специальных лекарствах, внутривенных инъекциях и так далее», — добавил Мартов.