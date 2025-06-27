Строительный магазин «Лемана ПРО» в Самаре затопило из-за сильных дождей

Строительный магазин «Лемана ПРО» в ТРК «Космопорт» затопило из-за сильных дождей. Видео с заполненного водой зала опубликовали в соцсетях.
Большинство сотрудников торгового зала принялись черпать воду в вёдра и баррикадировать вход, чтобы вода не стекалась в зал с улицы через входные двери.
Ранее мы сообщали о прогнозе синоптиков на 27 июня, в котором они предрекали дожди, а также писали, что на городские пляжи устанавливали необходимое для отдыха оборудование прямо во время дождя.
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