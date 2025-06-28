Кроссворд на 28 июня 2025

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Интересные факты об Илоне Маске
- Мать Илона Маска, Мэй Маск, — известная личность, добившаяся успеха как модель, лектор и диетолог. Ее модельная карьера насчитывает более 50 лет, в течение которых она появлялась на обложках известных журналов, включая «Time». Как квалифицированный диетолог, Мэй Маск проводила лекции в различных провинциях Канады и в 39 штатах США, а также вела частную практику. В 2019 году она выпустила книгу мемуаров под названием «Мэй Маск: Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни», в которой поделилась своими жизненными принципами.
- «Клятва дарения», созданная Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом в 2010 году, представляет собой международную филантропическую инициативу, направленную на привлечение миллиардеров к благотворительности. Подписавшие «Клятву» берут на себя моральное обязательство пожертвовать значительную часть своего состояния на общественно полезные цели. К августу 2020 года в кампании участвовал 241 человек из 29 стран, а совокупная стоимость их обещаний по состоянию на 2016 год оценивалась в 600 миллиардов долларов. «Клятва» позволяет дарителям самостоятельно определять направления и методы пожертвований, которые могут быть осуществлены как при их жизни, так и после смерти. В 2012 году к «Клятве дарения» присоединился Илон Маск.
- Одним из многолетних хобби Илона Маска являются компьютерные игры. В 1990-х годах он был активным игроком в Quake, используя ник Zip2 и соревнуясь с пионером киберспорта Деннисом Фонгом. Маск также принимал участие в киберспортивных соревнованиях, где ему удавалось одерживать победы. Биограф Уолтер Айзексон характеризовал его увлечение играми как «зависимость». Третья жена Маска, певица Граймс, отмечала, что у него практически нет других способов отдохнуть и расслабиться. В 2020 году Маск назвал список своих любимых игр, включающий такие проекты, как Deus Ex, Half-Life 2, Mass Effect 2 и Fallout 3. В 2021 году он увлекся мобильной стратегией The Battle of Polytopia, из-за чего пропускал заседания советов директоров и пытался вовлечь в игру своего брата Кимбала и жену Граймс.
Ответы
По горизонтали:
1. Стартап
В 2016 году Илон Маск основал компанию «Neuralink», занимающуюся разработкой нейротехнологий, направленных на интеграцию человеческого мозга с искусственным интеллектом. Neuralink работает над созданием имплантируемых в мозг устройств, которые позволят упростить взаимодействие человека с машинами и адаптироваться к развитию ИИ, улучшая память и взаимодействие с программным обеспечением. Во время презентации в августе 2020 года Маск продемонстрировал прототип устройства, назвав его «Fitbit в вашем черепе» и заявив о его потенциале в лечении паралича, глухоты, слепоты и других заболеваний. Эти заявления вызвали критику со стороны неврологов и научных изданий, таких как MIT Technology Review, назвавших их «весьма спекулятивными» и «театром неврологии».
2. Старк
Джон Фавро, режиссер фильма «Железный человека», отмечал, что образ Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший, во многом был вдохновлен личностью Илона Маска. Подтверждением этой связи стало появление Маска в роли самого себя в фильме «Железный человек 2», где он играет приятеля Тони Старка.
3. Компания
В 1995 году Илон Маск вместе с братом Кимбалом и Грегом Коури основал компанию Zip2, специализировавшуюся на разработке интернет-программного обеспечения. Первоначально Zip2 располагалась в небольшом офисе в Пало-Альто. Компания создавала и продавала онлайн-путеводители для газет, содержащие карты, маршруты и телефонные справочники. До того как компания начала приносить прибыль, Маск испытывал финансовые трудности: жил в офисе, спал на диване и пользовался с братом одним компьютером на двоих. Маск рассказывал, что он работал над сайтом без выходных: днем, обеспечивая его работу, а ночью, занимаясь его разработкой.
4. Сервис
В марте 1999 года Илон Маск стал одним из основателей компании X.com, которая в 2000 году объединилась с Confinity, разработчиком сервиса денежных переводов PayPal. Стратегическое решение Маска о слиянии двух компаний и активное продвижение системы онлайн-платежей на интернет-аукционах, особенно eBay, способствовали быстрому росту предприятия, которое в 2001 году было переименовано в PayPal. В октябре 2002 года eBay приобрела PayPal за 1,5 миллиарда долларов. Маску, владевшему 11,7% акций компании, эта сделка принесла 180 миллионов долларов.
По вертикали:
1. Ракета
Стремясь к значительному удешевлению космических путешествий, Илон Маск основал компанию «SpaceX», вложив в нее 100 миллионов долларов, полученных от продажи своих предыдущих предприятий. В 2017 году Маск предложил использовать ракеты «SpaceX» для осуществления быстрых перелетов между точками на Земле, заменив таким образом авиационный транспорт. 30 мая 2020 года «SpaceX» успешно запустила пилотируемый корабль «Crew Dragon». Первая ступень ракеты «Falcon 9» совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, а «Crew Dragon» вышел на орбиту и состыковался с Международной космической станцией.
2. Трамп
В октябре 2024 года Илон Маск впервые публично поддержал Дональда Трампа, выступив на его предвыборном митинге. Маск заявил, что победа Трампа необходима для сохранения Конституции и демократии в США, иначе эти выборы могут стать последними. В ноябре 2024 года Трамп, уже в качестве кандидата, объявил о намерении назначить Маска главой нового Департамента эффективности правительства (DOGE). После инаугурации Трамп подписал указ о создании DOGE, и 20 января 2025 года Маск приступил к руководству департаментом. В феврале 2025 года 14 штатов оспорили законность назначения Маска, подав иск, утверждая, что его полномочия не были одобрены Конгрессом и, следовательно, неконституционны.
3. Тесла
Тесла — американская компания, известная как производитель электромобилей, а также зарядных станций, солнечных батарей и систем накопления электроэнергии. Компания получила свое название в честь инженера и изобретателя Николы Теслы. На начальном этапе наибольшую финансовую поддержку компании оказал Илон Маск, вложив 70 миллионов долларов, полученных от продажи своей доли в PayPal. В дальнейшем Маск занял должность председателя совета директоров. В 2018 году Маск заявил о намерении выкупить акции и сделать Тесла частной компанией, однако, Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение. В результате Маск и компания Tesla были оштрафованы на 20 миллионов долларов, а Маск был вынужден покинуть пост председателя совета директоров.
4. Мем
Популярный в русскоязычном интернете мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который появился в конце 2017 — начале 2018 года, иронично демонстрирует нелепые российские изобретения и самоделки. Предполагается, что эти «лайфхаки» настолько необычны, что могут заинтересовать или даже превзойти разработки Илона Маска. Мем приобрел известность не только в России, но и за ее пределами.
5. Азимов
Илон Маск неоднократно заявлял, что цикл научно-фантастических романов «Основание» Айзека Азимова оказал на него глубокое влияние. На мировоззрение Маска особенно повлияла концепция Азимова о необходимости освоения космоса для развития и защиты человеческой цивилизации. Маск считает, что колонизация нескольких планет позволит снизить риск полного вымирания человечества.
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