Кроссворд на 28 июня 2025

3. Тесла

Тесла — американская компания, известная как производитель электромобилей, а также зарядных станций, солнечных батарей и систем накопления электроэнергии. Компания получила свое название в честь инженера и изобретателя Николы Теслы. На начальном этапе наибольшую финансовую поддержку компании оказал Илон Маск, вложив 70 миллионов долларов, полученных от продажи своей доли в PayPal. В дальнейшем Маск занял должность председателя совета директоров. В 2018 году Маск заявил о намерении выкупить акции и сделать Тесла частной компанией, однако, Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение. В результате Маск и компания Tesla были оштрафованы на 20 миллионов долларов, а Маск был вынужден покинуть пост председателя совета директоров.