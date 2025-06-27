Проверку на уникальность проходят 80% текстов, сгенерированных нейросетями

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова проанализировали тексты, сгенерированные самыми популярными чат-ботами, и пришли к выводу, что в 80% случаев работы ИИ проходят проверку на уникальность с результатом более 75%. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Авторы протестировали четыре сервиса, дав им задачу составить ответы на письменные задания из пособий по изучению английского языка. Результаты, представленные в различных форматах, в том числе эссе, письма и статьи, оценивались по пяти параметрам (длина текста, лексическое разнообразие, плагиат и другие).
«Были выбраны большие языковые модели, которые по бенчмаркам из предыдущих исследований показывают лучшие результаты в аргументации и рассуждениях. 80% сгенерированных текстов прошли проверку на уникальность с результатом более 75%», — сообщили в пресс-службе МГУ.
Российские исследователи отметили новые возможности, которые дает работа с такими системами, так как они позволяют работать с гораздо большим количеством входных данных и получать более креативные результаты. Однако распространение больших языковых моделей требует разработки методов адаптации нейросетей к решению актуальных методических задач, считают авторы.
«Важным направлением для дальнейшего исследования представляется изучение формулировок наиболее успешных запросов (промтов) и, как результат, выявление способов формирования эффективных стратегий интеракции с технологиями ИИ в рамках профессиональной компетенции студентов», — уточнили в университете.
Исследования проводились в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». Выводы ученых опубликованы в сборнике Frontiers in Artificial Intelligence and Applications.