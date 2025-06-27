Проверку на уникальность проходят 80% текстов, сгенерированных нейросетями

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова проанализировали тексты, сгенерированные самыми популярными чат-ботами, и пришли к выводу, что в 80% случаев работы ИИ проходят проверку на уникальность с результатом более 75%. Об этом сообщила пресс-служба вуза.