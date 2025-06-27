На Башкирию обрушились ливни с грозами и крупным градом

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, до 00:00 28 июня 2025 года на территории Башкирии прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 21−26 метров в секунду. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Без особой нужды лучше не выезжать из дома на транспорте, стараться обходить стороной высокие столбы и рекламные щиты и не приближаться к деревьям.