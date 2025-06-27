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На Башкирию обрушились ливни с грозами и крупным градом

Спасатели предупреждают жителей Башкирии о ливнях и сильной грозе.

Источник: Комсомольская правда

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики об опасных погодных явлениях. В ближайший час и до глубокой ночи ожидаются местами очень сильные дожди.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, до 00:00 28 июня 2025 года на территории Башкирии прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 21−26 метров в секунду. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Без особой нужды лучше не выезжать из дома на транспорте, стараться обходить стороной высокие столбы и рекламные щиты и не приближаться к деревьям.

Поздней ночью ливни с грозами должны будут прекратиться.

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