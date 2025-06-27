Работа после СВО: восстановление и поиск себя после возвращения из зоны боевых действий

В материале рассматриваем основные варианты трудоустройства для бывших участников СВО. Расскажем, какие меры поддержки предусмотрены государством, какие профессии доступны без переобучения, и как оформить восстановление на прежнем месте.
Главное о работе после СВО
Собрали главную информацию по теме, которую стоит запомнить.
1. Участники СВО, официально трудоустроенные до мобилизации, имеют право на восстановление на прежнем месте работы при предъявлении документов, подтверждающих службу, в течение трёх месяцев после возвращения.
2. Если прежнее место занято или отсутствует, ветераны могут рассмотреть вакансии в силовых структурах, охранных компаниях, строительстве, логистике, сельском хозяйстве, а также на вахтовых работах.
3. Ветераны СВО имеют доступ к программам трудоустройства через центры занятости. Они могут пройти переобучение, получить гранты, пособия и юридическую помощь.
4. Получившие ранения на службе могут работать в военкоматах на небоевых должностях.
Восстановление на прежнем месте работы после СВО
Возвращение на прежнюю работу возможно, если участник СВО был официально трудоустроен на момент отправки в зону боевых действий. Законодательство РФ гарантирует сохранение рабочего места, должности и среднего заработка за сотрудниками, ушедшими на службу по мобилизации, контракту или в добровольческие формирования.
После окончания службы нужно обратиться к работодателю с документами, подтверждающими участие в боевых действиях. Сделать это следует в течение трех месяцев — пока действует отпуск после СВО, Это может быть как справка, так и удостоверение ветерана. В таком случае работодатель обязан восстановить сотрудника на прежней должности. Если ее уже занял другой сотрудник, работодатель обязан предложить аналогичную вакансию. Важно учесть, что военнослужащий должен предупредить начальство о возвращении за три дня.
Если восстановление не произошло или работодатель отказал в восстановлении, то можно подать жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или обратиться в суд. Закон в этом случае на стороне работника. При этом после возвращения уволить восстановленного сотрудника по инициативе работодателя (например, при сокращении) нельзя. Исключение — грубые нарушения трудового договора и кодекса последним.
Куда можно устроиться после СВО, если работы нет
В случае, когда у ветерана нет зафиксированного места работы, есть возможность рассмотреть следующие варианты: силовые структуры и охрана, работа через госпрограммы, служба в военкомате, самозанятость, бизнес и переобучение.
Силовые структуры и охрана
Многие участники СВО продолжают службу по контракту или устраиваются в Росгвардию, МВД, ФСИН. Также бывшие военнослужащие востребованы в частных охранных предприятиях, где ценят их боевой опыт.
Работа через государственные программы
В центрах занятости можно найти вакансии, пройти переобучение или получить стипендию на время учебы. Существуют федеральные программы по адаптации ветеранов, включая трудоустройство и помощь в открытии бизнеса (например, грант «Агромотиватор»).
Служба в военкомате после ранения
Получившие ранения на СВО бойцы могут трудоустроиться в систему военных комиссариатов. Конкретная должность определяется с учетом состояния здоровья и характера полученной травмы.
Как правило, в таких случаях ветераны занимают небоевые позиции. Их направляют на оформление документов, ведение учета военнообязанных, участие в организации мобилизационных мероприятий. Назначение возможно только после медицинского освидетельствования и одобрения со стороны военкомата.
Работа в рабочих и массовых профессиях
Вакансии есть в строительстве, на вахтах, в сельском хозяйстве, на производстве и в логистике. Эти сферы часто принимают без опыта, предоставляют жилье.
Самозанятость и фриланс
Можно зарегистрироваться как самозанятый и зарабатывать на такси, доставке, ремонтах, мелком бизнесе или через интернет.
Обучение и переквалификация
Для участников СВО доступны бесплатные курсы и льготы на обучение в колледжах и вузах. Можно освоить новую профессию — как техническую, так и IT или творческую.
Центры занятости, МФЦ, платформа «Работа России», фонд «Защитники Отечества», ассоциация ветеранов — все эти структуры помогают с трудоустройством, переобучением и юридической поддержкой.
Советы по поиску вакансий после СВО
Облегчить поиск работы ветерану СВО могут следующие советы.
1. Обратитесь в центр занятости населения — там доступны вакансии, бесплатное переобучение и консультации.
2. Зарегистрируйтесь на платформе «Работа России» — сервис содержит актуальные предложения по всей стране, в том числе с приоритетом для ветеранов.
3. Посетите фонд «Защитники Отечества» — организация помогает с трудоустройством, оформлением документов и юридическими вопросами.
4. Рассмотрите работу в силовых структурах, охране, на стройках, вахтах или логистике — здесь часто принимают без специального образования и ценят боевой опыт.
5. Изучите программы государственной поддержки — можно получить гранты на открытие своего дела или начать как самозанятый с налоговыми льготами.
6. Подготовьте резюме, в котором подчеркните приобретенные в ходе СВО дисциплину, стрессоустойчивость и опыт службы — это важно для многих работодателей.
7. Если есть ограничения по здоровью, узнайте о возможности трудоустройства в военкоматах или других структурах, где требуются сотрудники с военным опытом.