Работа после СВО: восстановление и поиск себя после возвращения из зоны боевых действий

После окончания службы нужно обратиться к работодателю с документами, подтверждающими участие в боевых действиях. Сделать это следует в течение трех месяцев — пока действует отпуск после СВО, Это может быть как справка, так и удостоверение ветерана. В таком случае работодатель обязан восстановить сотрудника на прежней должности. Если ее уже занял другой сотрудник, работодатель обязан предложить аналогичную вакансию. Важно учесть, что военнослужащий должен предупредить начальство о возвращении за три дня.