ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением

В ГАИ уточняют: в момент дождя в разы снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. И добавляют, что подобное может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. Чтобы избежать возникновения аквапланирования, водителям стоит проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо.