ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что при сложных погодных условиях водителям рекомендовано снизить скорость, не совершать необдуманные маневры. В момент ухудшения видимости следует включить ближний свет фар, придерживаться безопасной дистанции, а также бокового интервала. Водителям рекомендуется избегать резких торможений, не пользоваться круиз-контролем.
В ГАИ уточняют: в момент дождя в разы снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. И добавляют, что подобное может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. Чтобы избежать возникновения аквапланирования, водителям стоит проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо.
Если же по причине интенсивности осадкой продолжать движение невозможность, то следует остановиться на обочине с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать ливень.
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