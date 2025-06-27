Межрегиональный обмен опытом: делегация врачей исследует систему здравоохранения Башкирии

В Уфу прибыла большая делегация специалистов в сфере здравоохранения из Ульяновской, Липецкой, Воронежской и Мурманской областей. В составе группы — 16 экспертов, включая главного специалиста Управления стратегического развития здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Анастасию Чукавину.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СКОРОСТЬ.
Цель визита — изучение передового опыта республики в рамках реализации проекта развития первичного звена медицины.
Башкирия вошла в число трех пилотных регионов, участвующих в федеральной программе по повышению эффективности первичной медико-санитарной помощи. Фото: Правительство РБ.
Башкирия вошла в число трех пилотных регионов, участвующих в федеральной программе по повышению эффективности первичной медико-санитарной помощи. Визит организован для обмена лучшими практиками, которые в дальнейшем могут быть внедрены в других субъектах страны.
В первый день делегация посетила больницу № 13, где ознакомилась с работой Центра промышленной медицины. Здесь пациенты проходят комплексное обследование всего за 2 — 3 часа, что минимизирует их отрыв от работы. С начала года здесь осмотрели более 6,5 тысяч человек. Также гостям продемонстрировали деятельность единого контакт-центра, центра гематологии и ревматологии.
В уфимской поликлинике № 50 участники делегации изучили организацию записи к врачам через информационную систему ГИСЗ РБ, обсудили методы диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и работу школ здоровья.
ПЕРЕДОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
Цель визита — изучение передового опыта республики. Фото: Правительство РБ.
Особый интерес вызвало посещение Республиканской клинической больницы им. Куватова, где представлены новейшие цифровые решения. Гости оценили корпоративный портал, автоматизирующий внутренние процессы, телемедицинские консультации и использование искусственного интеллекта для расшифровки снимков — теперь это занимает не более минуты. В центральной клинико-диагностической лаборатории, выполняющей свыше 10 млн исследований в год, гости ознакомились с современными методами диагностики и цифровыми системами управления.
Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова отметила, что такой обмен опытом способствует укреплению межрегионального сотрудничества и может стать основой для совместных проектов.
Участники делегации также отправились в Стерлитамак, где посетили цифровой фельдшерско-акушерский пункт в селе Стуколкино и поликлинику городской больницы.
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