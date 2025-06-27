Межрегиональный обмен опытом: делегация врачей исследует систему здравоохранения Башкирии

В первый день делегация посетила больницу № 13, где ознакомилась с работой Центра промышленной медицины. Здесь пациенты проходят комплексное обследование всего за 2 — 3 часа, что минимизирует их отрыв от работы. С начала года здесь осмотрели более 6,5 тысяч человек. Также гостям продемонстрировали деятельность единого контакт-центра, центра гематологии и ревматологии.