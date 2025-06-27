Огромные псы терроризируют сельчан в одном из районов Омской области

Огромные собаки породы Алабай гуляют в свободном доступе без намордника по улицам Усть-Ишима, бросаются на людей и давят домашнюю скотину — кур, гусей, овец, небольших телят и жеребят. Тревожный пост с заглавием «Помогите!» появился сегодня, 27 июня, в паблике «Инцидент Омск» социальной сети «Вконтакте».
«У нас, в селе Усть-Ишиме, проживает человек, который занимается разведением и продажей собак породы Алабай. Эти собаки гуляют в свободном доступе без намордника по улицам Заречная, Луговая, Куликова, Дачная, Кароя Балога (Дубровка), доходят до улицы 40 лет Октября. Мы боимся сами выходить из дома и на улицу, выпускать наших детей, так как данные собаки ломают ограждения, залазят на приусадебный участок, срывают с цепи других собак и раздирают их на смерть. Так же они давят домашнюю скотину (кур, гусей, овец, небольших телят и жеребят). Обращались не один раз в полицию, нам пишут отказные. Нет управы на этого хозяина, что нам делать, как быть? Помогите нам пожалуйста. Прикладываем видео», — сообщается в комментарии к видеозаписи.
На опубликованных кадрах видно, что огромный белый пес бросается с громким лаем на людей, находящихся около дома. Одна из женщин пытается пойти по дороге, но напуганная агрессивностью пса, остается возле дома. Пост вызвал возмущение омичей, набрав за короткое время большое количество комментариев. В них омичи рекомендуют действовать по закону, обратившись в омскую прокуратуру, раз местные правоохранительные органы не способны решить проблему безопасности.