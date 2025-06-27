Огромные псы терроризируют сельчан в одном из районов Омской области

«У нас, в селе Усть-Ишиме, проживает человек, который занимается разведением и продажей собак породы Алабай. Эти собаки гуляют в свободном доступе без намордника по улицам Заречная, Луговая, Куликова, Дачная, Кароя Балога (Дубровка), доходят до улицы 40 лет Октября. Мы боимся сами выходить из дома и на улицу, выпускать наших детей, так как данные собаки ломают ограждения, залазят на приусадебный участок, срывают с цепи других собак и раздирают их на смерть. Так же они давят домашнюю скотину (кур, гусей, овец, небольших телят и жеребят). Обращались не один раз в полицию, нам пишут отказные. Нет управы на этого хозяина, что нам делать, как быть? Помогите нам пожалуйста. Прикладываем видео», — сообщается в комментарии к видеозаписи.