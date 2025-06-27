Масштабные миграционные рейды провели в Ростовской области

С 16 по 25 июня в Ростовской области в рамках операции «Нелегал-2025» провели масштабные миграционные рейды. Только за первый день проверки выявили десятки нарушений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В частности, в первый день составили 82 протокола за несоблюдение правил въезда и режима пребывания в стране, а также девять протоколов — за незаконную трудовую деятельность. В пяти случаях раскрыли работодателей, нелегально использующих труд приезжих.
Кроме того, в Батайске, Аксайском и Егорлыкском районах отметили три случая фиктивной постановки на миграционный учет. По одному из нарушений завели уголовное дело.
— Также по итогам рейдов шести иностранцам запретили въезд в Россию. Трех приезжих выдворили за пределы страны, — рассказали в полиции.
Известно, что проверки, в том числе, проводились на стройках в Кировском и Первомайском районах Ростова-на-Дону. Кроме полиции, в рейдах участвовали, представители УФСБ, Госавтоинспекции, Военного следственного отдела СК России по Ростовскому гарнизону и военных комиссариатов. Подобная работа проводится регулярно для повышения уровня общественной безопасности.
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