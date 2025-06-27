Приписное свидетельство: сроки и этапы оформления, категории годности

Согласно законодательству России, молодые люди обязаны встать на воинский учет. После чего им выдают голубую книжку, необходимую для дальнейшего оформления военного билета — приписное свидетельство. Расскажем поэтапно, где и как его получить, как этот документ выглядит и что необходимо сделать при его утрате.
Что такое приписное свидетельство и зачем оно нужно
Приписное удостоверение — это документ юного гражданина России, подлежащего призыву на воинскую службу. Выдают его молодым людям 16−17 лет как подтверждение постановки на воинский учет. По окончании службы в рядах армии свидетельство сменит военный билет.
В документе содержатся данные о призывнике: отсрочки, установленная категория годности и прочее. Это удостоверение также понадобится при зачислении на учебу или при трудоустройстве. Наличие документа означает, что молодой человек исполняет обязанности гражданина.
Как выглядит и какие данные содержит приписное свидетельство
Приписное — это голубая книжка с фото и ФИО юноши, местом и датой его рождения. Документ также содержит и данные о выдававшем его военкомате. На страницах можно увидеть не только водяной знак, но и серию и номер. Отдельно в приписном прописывают первичную категорию годности. Всего последних существует пять:
- «А» — неограниченно годен к армейской службе;
- «Б» — годен, но имеются ограничения;
- «В» — годность ограничена, зачислен в запас;
- «Г» — признан временно не годным, а период отсрочки варьируется — полгода или год;
- «Д» — не годен к армейской службе.
Категория определяется исходя из заболеваний призывника. Если состояние его здоровья соответствует критериям Расписания болезней, указанным для группы «В», тогда пропишут «ограниченно годен».
Юношам с «В», «Д» и «Г» категориями легче получить освобождение от службы. Стоит отметить, что финальное решение о призыве выносят уже после 18-летия. Установленная в ходе призыва категория может не совпадать с группой в приписной книжке.
На второй-третьей странице приписного фиксируют данные о воинском учете. Здесь также указаны взаимодействовавшие с призывником военкоматы. На четвертой и пятой странице указаны решения призывных комиссий, об отсрочке и прочие.
Свидетельство бывает как бумажным, так и электронным. Последнее выдают при автоматической постановке на учет, оно хранится на Госуслугах. Электронное удостоверение появилось в 2025 году, когда для призывников запустили единый электронный реестр. Оно имеет равную с бумажным вариантом юридическую силу.
Когда выдают военный документ
Приписное выдает военкомат по итогам первой постановки на учет в 16—17 лет — согласно закону № 53-ФЗ. Процедура проводится с января до конца марта — в период между осенним призывом прошлого года и наступающим весенним.
Комиссариаты взаимодействуют со школами и колледжами, они могут прислать повестку по месту учебы. Есть вариант, когда школы организуют посещение военкомата самостоятельно. Если молодой человек не получает образование, повестку отправят по домашнему адресу или уведомят его через Госуслуги.
Важно учитывать, что постановка на учет не считается правом, это обязанность гражданина России. Чтобы не попасть под штраф, можно посетить комиссариат и без повестки.
Как и где получить приписное свидетельство в 2025 году
Удостоверение выдадут сотрудники военкомата по месту регистрации призывника. Обычно процесс получения документа организуют школы и учебные заведения. Нужно собрать пакет бумаг, пройти медкомиссию, тестирование и анкетирование.
1. Сбор необходимых документов
Нужно собрать перечень бумаг, запросить характеристику в школе и приобщить к ним результаты медобследования. Он должны быть выданы в срок до года (флюорография — до полугода). Для оформления свидетельства могут понадобиться:
- паспорт РФ, свидетельство о рождении;
- шесть фото 3×4.
- копия и оригинал справки о регистрации из паспортного стола;
- характеристика из образовательного учреждения, справка с места трудоустройства.
- копии и оригинал аттестата, а также диплома;
- пакет копий и оригиналов медсправок;
- анкета (ее выдают уже в комиссариате).
2. Прохождение медицинской комиссии
Все собранные заключения медиков следует приобщить к личному делу призывника. Они потребуются для установления категории годности. В военно-медицинскую комиссию включены ряд специалистов. Придется пройти обследования у оториноларинголога, стоматолога, невропатолога, психиатра, хирурга, терапевта, окулиста и прочих врачей.
Юноше необходимо обследоваться и сделать ЭКГ, свежую флюорографию, сдать кровь на ВИЧ и гепатиты B и C, и общий анализ мочи и крови. Также нужно измерить рост и индекс массы тела. В ситуации с хроническими болезнями важно иметь ксерокопии заключений.
Кроме того, призывник сдает тест у психолога. Категория годности присваивается по результатам врачебного освидетельствования.
3. Подача заявления в военкомат
Когда обследования пройдены, справки собраны, следует подать пакет документов в комиссариат. Процесс выдачи удостоверения занимает от одного до четырех месяцев. При необходимости военкомат направляет призывника обследоваться дополнительно для подтверждения заболевания.
4. Получение приписного удостоверения
После обследований и подачи документов члены призывной комиссии проводят заседание и присваивают категорию годности. Финальный шаг — получить голубую книжку на руки с датой следующей явки.
Когда юноша выйдет из призывного возраста, освободится от призыва или отправится служить, этот временный документ сменит военный билет. Там и отметят финальную категорию годности.
Особенности получения приписного свидетельства после 18 лет
Если призывник в 18 лет остался без удостоверения, его постановка на учет начинается с погашения штрафа — размер последнего составляет от 5 000 до 15 000 рублей.
Необходимо также собрать указанный перечень документов, медсправки, а затем приехать в военкомат и пройти медкомиссию. Можно посетить комиссариат не только с начала года и до конца марта, но и на фоне призыва — с апреля до середины июля и с октября до конца года.
При оформлении после 18 лет вероятны три сценария: призыв с «А» или «Б» группой, освобождение по состоянию здоровья или отсрочка.
Что делать, если потерял приписное воинское свидетельство
При потере книжки нужно посетить военкомат, написать заявление, выплатить штраф и получить дубликат. Более подробная инструкция выглядит следующим образом.
1. Посетить военкомат. Восстановить свидетельство без личного присутствия призывника через доверенных лиц нельзя. Подать заявление также можно через Госуслуги.
2. Написать заявление и приложить необходимые документы. Подлинники оставлять в комиссариате не нужно.
3. Оплатить штраф размером до 5 000 рублей.
4. Получить дубликат свидетельства.
Стандартная процедура занимает до 40 дней, у сотрудников комиссариата есть месяц на ознакомление. После принятия решения удостоверение оформят за 10 дней.
Если документы отправлены по почте, то процесс может затянуться. Если получить приписное свидетельство необходимо как можно скорее, лучше лично обратиться в военкомат и уточнить сроки заранее.