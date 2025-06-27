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В Перми срочно выселяют людей из аварийного дома на Лядовской

26 июня на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС введен режим повышенной готовности в отношении дома на Лядовской, 113.

26 июня на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС введен режим повышенной готовности в отношении дома на Лядовской, 113. Его жителям в связи с ухудшением состояния здания необходимо оперативно покинуть дом.

В аварийном доме планируется расселить 21 помещение. Трехэтажное здание построено в 1961 году и признано аварийным в 2017-м. Дом включён в этап расселения из аварийного жилищного фонда на 2025−2026 годы.

Возле дома развёрнут пункт сбора и регистрации для жителей дома. Жильцам предлагаются варианты временного размещения. При необходимости для вывоза имущества предоставят транспорт. На территории дома будет дежурить Пермская городская служба спасения.