В Перми срочно выселяют людей из аварийного дома на Лядовской

26 июня на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС введен режим повышенной готовности в отношении дома на Лядовской, 113. Его жителям в связи с ухудшением состояния здания необходимо оперативно покинуть дом.
В аварийном доме планируется расселить 21 помещение. Трехэтажное здание построено в 1961 году и признано аварийным в 2017-м. Дом включён в этап расселения из аварийного жилищного фонда на 2025−2026 годы.
Возле дома развёрнут пункт сбора и регистрации для жителей дома. Жильцам предлагаются варианты временного размещения. При необходимости для вывоза имущества предоставят транспорт. На территории дома будет дежурить Пермская городская служба спасения.