23 выпускникам Малой академии госуправления в Уфе вручили дипломы

В своем выступлении Касьянов отметил развитую инфраструктуру научных и образовательных центров в Приволжском федеральном округе, предоставляющих молодежи широкие возможности для самореализации. Он особо подчеркнул важность молодежной политики, которую лично курирует президент Владимир Путин, и призвал выпускников активнее участвовать в таких проектах как «иВолга», «Молот», «Театральное Приволжье» и «Формарт», где можно получить грантовую поддержку своих инициатив.