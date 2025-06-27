23 выпускникам Малой академии госуправления в Уфе вручили дипломы

Сегодня, 27 июня, главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов провел встречу с выпускниками вузов республики и слушателями Малой академии государственного управления (МАГУ) на площадке Уфимского университета науки и технологий. Мероприятие прошло по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
В своем выступлении Касьянов отметил развитую инфраструктуру научных и образовательных центров в Приволжском федеральном округе, предоставляющих молодежи широкие возможности для самореализации. Он особо подчеркнул важность молодежной политики, которую лично курирует президент Владимир Путин, и призвал выпускников активнее участвовать в таких проектах как «иВолга», «Молот», «Театральное Приволжье» и «Формарт», где можно получить грантовую поддержку своих инициатив.
Обращаясь к 23 выпускникам МАГУ, главный федеральный инспектор отметил, что современная молодежь сталкивается с непростыми вызовами, включая проведение специальной военной операции и переход на отечественные промышленные решения. Он призвал молодых людей выбирать правильные жизненные ориентиры: семью, профессиональное развитие и служение родине.
В ходе встречи Касьянов вручил выпускникам МАГУ сертификаты об окончании обучения. В завершение встречи он выразил уверенность в потенциале современной молодежи, пожелав всем оптимизма и успехов в профессиональной деятельности.
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