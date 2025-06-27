Девятиклассник спас трехлетнего ребенка из пожара

Подросток признался, что понял, что сделал лишь тогда, когда опасность уже миновала. О его героическом поступке общественность узнала только через несколько недель, так как Макеев не считал свой поступок героическим и достойным внимания. Он также подчеркнул, что в критических ситуациях он всегда готов прийти на помощь другим людям.