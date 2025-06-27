Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятиклассник спас трехлетнего ребенка из пожара

Подросток из Тамбовской области спас трехлетнего ребенка из горящего дома. Он не растерялся и бросился в пламя, рискуя собственной жизнью.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
А вы заботитесь о здоровье?
Источник: Freepik

Девятиклассник Максим Макеев из села Пичаево Тамбовской области вынес трехлетнего ребенка из горящего дома. Об этом сообщает Добро. Медиа.

Макеев рассказал, что вечером он возвращался с прогулки, как вдруг увидел огонь в одном из частных домов. Присмотревшись, он впал в ужас: в окне здания стоял ребенок и пытался пробраться через занавески. Мальчик сразу бросился на помощь, не задумываясь о последствиях. Счет шел на секунды, дым заполнял помещение.

Макеев разбил стекла, залез в дом и вытащил ребенка на воздух. Как рассказал девятиклассник, когда он прибежал спасать малыша, пожилая женщина вышла с заднего двора. Возможно, она не услышала крики испуганного внука и не заметила дым. Причины пожара пока что неизвестны.

Подросток признался, что понял, что сделал лишь тогда, когда опасность уже миновала. О его героическом поступке общественность узнала только через несколько недель, так как Макеев не считал свой поступок героическим и достойным внимания. Он также подчеркнул, что в критических ситуациях он всегда готов прийти на помощь другим людям.

Ранее трехлетний ребенок спас свою прабабушку, переборов страх темноты.