Девятиклассник спас трехлетнего ребенка из пожара

Девятиклассник Максим Макеев из села Пичаево Тамбовской области вынес трехлетнего ребенка из горящего дома. Об этом сообщает Добро. Медиа.
Макеев рассказал, что вечером он возвращался с прогулки, как вдруг увидел огонь в одном из частных домов. Присмотревшись, он впал в ужас: в окне здания стоял ребенок и пытался пробраться через занавески. Мальчик сразу бросился на помощь, не задумываясь о последствиях. Счет шел на секунды, дым заполнял помещение.
Макеев разбил стекла, залез в дом и вытащил ребенка на воздух. Как рассказал девятиклассник, когда он прибежал спасать малыша, пожилая женщина вышла с заднего двора. Возможно, она не услышала крики испуганного внука и не заметила дым. Причины пожара пока что неизвестны.
Подросток признался, что понял, что сделал лишь тогда, когда опасность уже миновала. О его героическом поступке общественность узнала только через несколько недель, так как Макеев не считал свой поступок героическим и достойным внимания. Он также подчеркнул, что в критических ситуациях он всегда готов прийти на помощь другим людям.
Ранее трехлетний ребенок спас свою прабабушку, переборов страх темноты.