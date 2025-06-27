25 срочников из Ростовской области призвали на службу в Президентский полк

25 призывников из Ростовской области направили в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
— Традиции отбора в Президентский полк уже 20 лет, за это время мы направили в Москву более 500 призывников. Наши ребята с честью справляются с возложенными задачами, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.
Ростовскую область в Москве представят срочники из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Зерноградского, Константиновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Тарасовского и Усть-Донецкого районов.
Молодые люди прошли серьезный отбор, профессиональное и психологическое тестирование и углубленное медобследование. Особое внимание уделялось физическим данным, в Президентский полк призвали срочников ростом от 175 до 190 см.
Напомним, о порядке призыва и прохождения военной службы можно узнать по единому номеру «122».
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