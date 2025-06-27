Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 срочников из Ростовской области призвали на службу в Президентский полк

25 призывников из восьми городов и семи районов Дона направили в Президентский полк.

Источник: Комсомольская правда

25 призывников из Ростовской области направили в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

— Традиции отбора в Президентский полк уже 20 лет, за это время мы направили в Москву более 500 призывников. Наши ребята с честью справляются с возложенными задачами, — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.

Ростовскую область в Москве представят срочники из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Зерноградского, Константиновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Тарасовского и Усть-Донецкого районов.

Молодые люди прошли серьезный отбор, профессиональное и психологическое тестирование и углубленное медобследование. Особое внимание уделялось физическим данным, в Президентский полк призвали срочников ростом от 175 до 190 см.

Напомним, о порядке призыва и прохождения военной службы можно узнать по единому номеру «122».

Подпишись на нас в Telegram.