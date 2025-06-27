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Токсичный пришелец: Молдавским туристам на заметку — в Черном море заметили рыбу, несущую смертельную угрозу

В Черном море заметили смертельно опасную рыбу, которая не обитала там ранее.

Источник: Комсомольская правда

В Черном море заметили смертельно опасную рыбу, которая не обитала там ранее. Речь идет о тетрадоне серебристом. Его еще называют рыбой-шаром — это смертельно опасный инвазивный вид, тропический хищник, содержащий сильный яд.

Рыба-хищник обитала в Индо-Тихоокеанском регионе, однако через Суэцкий канал смогла проникнуть в Средиземное море. Оттуда она попала и в Черное море, сообщили на сайте Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Украины.

Экологи обеспокоены: из-за изменения климата и потепления опасный вид имеет возможности расширить свой ареал в Черном море, что создает угрозы как для людей, так и для биоразнообразия.

Тетродон серебристый (Lagocephalus sceleratus) представляет опасность для людей, в частности из-за содержания тетродотоксина — мощного яда, поражающего нервную систему.

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