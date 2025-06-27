Когда и как отмечают Деть молодежи в России в 2025 году

День молодежи начали отмечать в СССР в 1958 году, тогда он приходился на последнее воскресенье июня. После распада Союза, в 1993 году президент Борис Ельцин установил фиксированную дату празднования — 27 июня, которая оставалась неизменной 30 лет. В 2023-м Владимир Путин подписал распоряжение о переносе праздника на последнюю субботу июня, чтобы День молодежи, к которому традиционно приурочивают фестивали и другие мероприятия, всегда выпадал на выходной день.