Штормовые предупреждения объявлены на субботу по всему Казахстану

28 июня днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15−20, порывы 23 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.