Штормовые предупреждения объявлены на субботу по всему Казахстану

«В Астане 28 июня днем ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении в пятницу.
28 июня на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.
«28 июня в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
28 июня днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15−20, порывы 23 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«28−29 июня в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — уточняется в информации.
«28 июня на севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 метров в секунду», — уточнили гидрометеорологи.
28 июня ночью на западе, севере области Ұлытау ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Жезказгане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
28 июня в Кызылординской области ожидаются ночью на севере области гроза, шквал, днем на севере, востоке, в центре области гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный ночью на севере области 15−20, днем 15−20, в центре области порывы 23−28 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный днем 15−20, порывы 23 метров в секунд. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
«28 июня днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
28 июня на западе, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду.
«28 июня ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юго-западе области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность», — сказано в штормовом предупреждении.
28 июня на севере Актюбинской области временами ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере области град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Актобе: 28 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью порывы 15−18 метров в секунду.
«28 июня в Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на западе, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на западе, юге области порывы 25 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем 15−20 метров в секунду», — говорится в информации.
28 июня на востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза.
«28 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».
В Жамбылской области в субботу днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке, юго-западе, в горных районах области 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«28 июня ночью на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15−18 метров в секунду», — предупредили синоптики.
28 июня ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15−20 метров в секунду. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15−20 метров в секунду.