Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов

«Артем Клыга* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ», — добавили в ведомстве.