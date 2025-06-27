Рэп-исполнителя Наума Блика* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минюст России внес в реестр иноагентов рэп-исполнителя Наума Блика* (Дмитрий Иордатий*), сообщается на сайте ведомства.
«Двадцать седьмого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. А. Егорченко*, И. М. Звягин*, Т. В. Иманова*, Д. Н. Иордатий*, А. А. Клыга*, а также Е. С. Трикоз*», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Иордатий* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, он распространял ложную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступал против СВО, проживает за пределами России.
Сергей Егорченко* участвовал также в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ иностранных организаций. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступал против СВО на Украине. Проживает за пределами РФ.
«Иван Звягин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в проекте организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает за пределами РФ», — добавили в ведомстве.
Сотрудница ликвидированного правозащитного центра «Мемориал»* (признан иноагентом) Тамилла Иманова* принимала участие в качестве респондента на информационной площадке иностранного СМИ, а также в создании материалов иноагентов. Также, по версии Минюста, она распространяла ложную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступала против СВО на Украине. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иноагентов. Участвовала в мероприятиях, организованных иноагентами. Проживает за пределами РФ.
«Артем Клыга* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ», — добавили в ведомстве.
* внесены в реестр иноагентов.