Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов

«Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.