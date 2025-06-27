Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства.
«Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Евгений Трикоз* — блогер и комик. Сейчас на его соцсети в общей сумме подписаны более миллиона человек.
* внесен в реестр иноагентов в РФ.