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Блогера Евгения Трикоза* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов блогера Евгения Трикоза.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера и комика Евгения Трикоза*, сообщается на сайте ведомства.

«Евгений Трикоз* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа руководства страны и Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Евгений Трикоз* — блогер и комик. Сейчас на его соцсети в общей сумме подписаны более миллиона человек.

* внесен в реестр иноагентов в РФ.