В Алматы провели сложнейшую операцию по пересадке сердца

Пациент перенёс инфаркт миокарда в 2022 году. Его состояние ухудшалось: он страдал от одышки даже при минимальной физической активности, перебоев в работе сердца, головокружений и слабости. Ранее ему проводилось стентирование, был установлен кардиовертер-дефибриллятор. В начале 2025 года врачи рекомендовали установку системы механической поддержки сердца (LVAD), но по семейным причинам пациент отказался. Его включили в лист ожидания на трансплантацию.