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Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности

Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и угрозы.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны.

«Это наше право — определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться», — сказал Путин журналистам.

Глава государства также напомнил, что в международных документах, «которые всеми были согласованы», прописано, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.