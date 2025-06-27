Путин: Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе сама определять уровень необходимой безопасности и возможные угрозы в отношении страны.
«Это наше право — определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться», — сказал Путин журналистам.
Глава государства также напомнил, что в международных документах, «которые всеми были согласованы», прописано, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.