Главные новости недели с 23 по 27 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 23 по 27 июня 2025 года.
Трамп обвинил американские СМИ в дискредитации ударов по Ирану
Дональд Трамп обвинил CNN и The New York Times в попытках дискредитировать удары США по Ирану, назвав их материалы «фейковыми новостями». По словам президента США, ставшие целями ядерные объекты Ирана были «полностью уничтожены», а удары стали одними из самых успешных в истории. При этом спецслужбы и эксперты назвали заявления о «полном уничтожении» преувеличением.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов. В Харьковской области освободили Новую Кругляковку и Петровское, в ДНР — Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко, Ялту, Перебудово и Запорожье.
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в коммюнике саммита
НАТО смягчила риторику в адрес России в коммюнике саммита в Гааге. Документ 2025 года не содержит обвинений по Украине, как в прежние годы, и стал короче — около 400 слов. Союзники также договорились довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти
Премьер-министр Армении заявил, что правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти. По его словам, план готовили представители «криминального олигархического духовенства» с целью дестабилизации ситуации в стране.
Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Президент РФ подписал закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Она объединит мессенджер и сервисы, направленные на предоставление госуслуг, позволит использовать электронную подпись и подтверждать данные из ЕСИА. Определить, какая компания создаст этот сервис, предстоит правительству.