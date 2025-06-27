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Главные новости недели с 23 по 27 июня 2025 года

Итоги недели с 23 по 27 июня 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 23 по 27 июня 2025 года.

Трамп обвинил американские СМИ в дискредитации ударов по Ирану

Источник: Reuters

Дональд Трамп обвинил CNN и The New York Times в попытках дискредитировать удары США по Ирану, назвав их материалы «фейковыми новостями». По словам президента США, ставшие целями ядерные объекты Ирана были «полностью уничтожены», а удары стали одними из самых успешных в истории. При этом спецслужбы и эксперты назвали заявления о «полном уничтожении» преувеличением.

ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов. В Харьковской области освободили Новую Кругляковку и Петровское, в ДНР — Дылеевку, Новосергеевку, Шевченко, Ялту, Перебудово и Запорожье.

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в коммюнике саммита

Источник: AP 2024

НАТО смягчила риторику в адрес России в коммюнике саммита в Гааге. Документ 2025 года не содержит обвинений по Украине, как в прежние годы, и стал короче — около 400 слов. Союзники также договорились довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Армении заявил, что правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти. По его словам, план готовили представители «криминального олигархического духовенства» с целью дестабилизации ситуации в стране.

Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ подписал закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Она объединит мессенджер и сервисы, направленные на предоставление госуслуг, позволит использовать электронную подпись и подтверждать данные из ЕСИА. Определить, какая компания создаст этот сервис, предстоит правительству.

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