Проезд по путепроводу у Мызинского моста откроют в выходные

По данным пресс-службы «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей», на путепроводе заменены пять деформационных швов, установлено новое барьерное ограждение, установлены современные опоры освещения. Все системы прошли проверку и работают без нареканий. Открытие пешеходной зоны тротуара состоится немного позже, после проведения дополнительных мероприятий.