Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд по путепроводу у Мызинского моста откроют в выходные

В Нижнем Новгороде завершен один из этапов ремонта путепровода у Мызинского моста.

Ожидается, что движение транспорта по двум полосам, где ранее действовали ограничения, возобновят уже в предстоящие выходные.

По данным пресс-службы «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей», на путепроводе заменены пять деформационных швов, установлено новое барьерное ограждение, установлены современные опоры освещения. Все системы прошли проверку и работают без нареканий. Открытие пешеходной зоны тротуара состоится немного позже, после проведения дополнительных мероприятий.

На следующей неделе начнется второй этап работ, в ходе которого перекроют две центральные полосы движения.