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В летнем кинотеатре «Москино Музеон» представят гостям более 50 фильмов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Летний кинотеатр «Москино Музеон», который открыл новый сезон в парке искусстве «Музеон» в Москве, в 2025 году представит посетителям свыше 50 разных фильмов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.

Источник: Freepik

«В парке искусств “Музеон” состоялось долгожданное открытие летнего кинотеатра “Москино Музеон”. Площадка подарит москвичам и гостям столицы возможность смотреть фильмы в одном из лучших парков города. Кинотеатр будет работать до 15 сентября, в репертуаре — свыше 50 разножанровых фильмов, среди которых “Кофе и сигареты”, “Звонок”, “Сад изящных слов”, “Королевство полной луны”, — рассказали в пресс-службе.

В течение летнего сезона зрителей ждут авторские ленты, новинки кинопроката, фестивальные хиты, авторское кино и мировая классика. Фильмы можно будет посмотреть как в привычном дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами. Например, 28—29 июня зрителей ждут сборник из одиннадцати черно-белых короткометражных фильмов Джима Джармуша «Кофе и сигареты» и российский фэнтезийный драматический фильм «Мастер и Маргарита», вампирская драма «Выживут только любовники» и чувственная картина Паоло Соррентино «Партенопа».

В пресс-службе отметили, что кинотеатр пользуется большой популярностью у зрителей. Кинотеатр оборудован крышей, защищающей посадочную зону от дождя, а на обновленной площадке стали доступны 190 мест.