В летнем кинотеатре «Москино Музеон» представят гостям более 50 фильмов

В течение летнего сезона зрителей ждут авторские ленты, новинки кинопроката, фестивальные хиты, авторское кино и мировая классика. Фильмы можно будет посмотреть как в привычном дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами. Например, 28—29 июня зрителей ждут сборник из одиннадцати черно-белых короткометражных фильмов Джима Джармуша «Кофе и сигареты» и российский фэнтезийный драматический фильм «Мастер и Маргарита», вампирская драма «Выживут только любовники» и чувственная картина Паоло Соррентино «Партенопа».