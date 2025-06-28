В летнем кинотеатре «Москино Музеон» представят гостям более 50 фильмов

«В парке искусств “Музеон” состоялось долгожданное открытие летнего кинотеатра “Москино Музеон”. Площадка подарит москвичам и гостям столицы возможность смотреть фильмы в одном из лучших парков города. Кинотеатр будет работать до 15 сентября, в репертуаре — свыше 50 разножанровых фильмов, среди которых “Кофе и сигареты”, “Звонок”, “Сад изящных слов”, “Королевство полной луны”, — рассказали в пресс-службе.
В течение летнего сезона зрителей ждут авторские ленты, новинки кинопроката, фестивальные хиты, авторское кино и мировая классика. Фильмы можно будет посмотреть как в привычном дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами. Например,
В пресс-службе отметили, что кинотеатр пользуется большой популярностью у зрителей. Кинотеатр оборудован крышей, защищающей посадочную зону от дождя, а на обновленной площадке стали доступны 190 мест.