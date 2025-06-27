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В Прикамье участника преступной группы будут судить за незаконную рубку леса

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников преступной группы.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников преступной группы. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

Как считает следствие, в 2020—2022 гг. фигурант, действуя в составе организованной группы, совершил незаконную рубку лесных насаждений в Бардымском муниципальном округе, причинив лесному фонду РФ и муниципалитету ущерб на сумму более 66,5 млн рублей.

С подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело будет рассматривать Бардымский районный суд Пермского края.