В Прикамье участника преступной группы будут судить за незаконную рубку леса

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников преступной группы. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.
Как считает следствие, в 2020—2022 гг. фигурант, действуя в составе организованной группы, совершил незаконную рубку лесных насаждений в Бардымском муниципальном округе, причинив лесному фонду РФ и муниципалитету ущерб на сумму более 66,5 млн рублей.
С подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело будет рассматривать Бардымский районный суд Пермского края.