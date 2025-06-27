Смертельно опасно: зачем зумеры массово прижигают себе руки дезодорантом

— Этот тренд может свидетельствовать о серьезных психологических или психиатрических проблемах, о внутренней боли, которую подросток пытается заглушить через физическую. В целом, необходимо разбираться в корнях проблемы, что толкает подростков на это — низкая самооценка, депрессия или желание привлечь внимание? Важно, чтобы подростки понимали последствия своих действий и искали здоровые способы самовыражения или решения своих проблем. Рекомендую всем родителям провести беседы и предупредить детей об этом ужасном нововведении среди подростков, чтобы они могли ментально противостоять и не делать эти ожоги, — посоветовала Мухина.