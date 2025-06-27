Власти назвали срок подачи горячей воды на Западном и в центре Ростова-на-Дону

Горячую воду в 73 дома на Западном и центре Ростова-на-Дону планируют вернуть до конца текущей недели. Об этом 27 июня в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Специалисты теплоснабжающих компаний работают круглосуточно. Задействовали 30 единиц техники и 19 аварийно-ремонтных бригад, — прокомментировала Антонина Пшеничная.
Ситуация коснулась потребителей АО «Теплокоммунэнерго»:
— Жмайлова, 17;
— Стачки, 27/2, 184/3, 216;
— Еременко, 58/2; 60/12; 66/9; 85/5;
— 1-я Краснодарская, 84, 90/4, 90/5, 92/7;
— 2-я Краснодарская, 145Д, 147/1;
— Зорге, 25/7, 27, 27/4, 27/5, 48, 60;
— Коммунистический, 34/1;
— Каширская, 6;
— Малюгиной, 163/72;
— 2-я Володарского, 170/41;
— Тельмана, 86/3;
— Малиновского, 46.
Список домов без горячей воды в зоне ответственности ООО «Ростовские тепловые сети»:
— Стачки, 180/12;
— Тружеников, 8, 10;
— Каширская: 22, 24, 26;
— Зорге: 15, 17, 42а, 44;
— Коммунистический: 1, 3, 5, 3/2, 5/2, 44;
— Благодатная, 168/3;
— Батуринская/Тружеников (Вертолетное Поле);
— 2-я Краснодарская, 135 А;
— Воронежская, 2а;
— Газетный, 57, 72Д, 81;
— Максима Горького, 51;
— Серафимовича, 72, 74;
— Ворошиловский, 69;
— Пушкинская, 108;
— Извилистая: 11, 13, 17.
Также вне планового ремонта ликвидируют дефект на улице Волкова. В связи с этим горячей воды нет в 33 домах.
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