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Власти назвали срок подачи горячей воды на Западном и в центре Ростова-на-Дону

Горячую воду в 73 дома на ЗЖМ и в центре Ростова пообещали вернуть до конца недели.

Источник: Комсомольская правда

Горячую воду в 73 дома на Западном и центре Ростова-на-Дону планируют вернуть до конца текущей недели. Об этом 27 июня в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Специалисты теплоснабжающих компаний работают круглосуточно. Задействовали 30 единиц техники и 19 аварийно-ремонтных бригад, — прокомментировала Антонина Пшеничная.

Ситуация коснулась потребителей АО «Теплокоммунэнерго»:

— Жмайлова, 17;

— Стачки, 27/2, 184/3, 216;

— Еременко, 58/2; 60/12; 66/9; 85/5;

— 1-я Краснодарская, 84, 90/4, 90/5, 92/7;

— 2-я Краснодарская, 145Д, 147/1;

— Зорге, 25/7, 27, 27/4, 27/5, 48, 60;

— Коммунистический, 34/1;

— Каширская, 6;

— Малюгиной, 163/72;

— 2-я Володарского, 170/41;

— Тельмана, 86/3;

— Малиновского, 46.

Список домов без горячей воды в зоне ответственности ООО «Ростовские тепловые сети»:

— Стачки, 180/12;

— Тружеников, 8, 10;

— Каширская: 22, 24, 26;

— Зорге: 15, 17, 42а, 44;

— Коммунистический: 1, 3, 5, 3/2, 5/2, 44;

— Благодатная, 168/3;

— Батуринская/Тружеников (Вертолетное Поле);

— 2-я Краснодарская, 135 А;

— Воронежская, 2а;

— Газетный, 57, 72Д, 81;

— Максима Горького, 51;

— Серафимовича, 72, 74;

— Ворошиловский, 69;

— Пушкинская, 108;

— Извилистая: 11, 13, 17.

Также вне планового ремонта ликвидируют дефект на улице Волкова. В связи с этим горячей воды нет в 33 домах.

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