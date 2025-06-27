Уехал на мотоцикле с собаками и пропал: поиски 53-летнего мужчины в Башкирии завершились трагедией

Пропавшего 53-летнюю жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Мужчина пропал вчера. Он уехал на мотоцикле с двумя собаками из села Старонадеждино Благовещенского района и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Почему пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.
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