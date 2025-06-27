Уехал на мотоцикле с собаками и пропал: поиски 53-летнего мужчины в Башкирии завершились трагедией

Мужчина пропал вчера. Он уехал на мотоцикле с двумя собаками из села Старонадеждино Благовещенского района и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.