Башкирия и Беларусь построят совместный троллейбусный завод за 1,3 млрд рублей

Сегодня, 27 июня, в заключительный день XII Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Нижнем Новгороде, власти Башкирии анонсировали масштабный инвестиционный проект. В ближайшее время «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и «Минский автомобильный завод» планируют вложить в строительство совместного предприятия 1,3 млрд рублей.
На Форуме регионов России и Беларуси вице-премьер-министр экономики Башкирии Рустам Муратов встретился с руководством созданного недавно совместного башкирско-белорусского предприятия «Территория развития электротранспорта “МАЗ-УТТЗ”. Обсуждали развитие производств и дальнейшее взаимодействие.
Строительство башкирско-белорусского троллейбусного завода планируют начать в 2026 году. Размещаться предприятие будет в особой экономической зоне «Алга» в Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.