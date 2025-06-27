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Башкирия и Беларусь построят совместный троллейбусный завод за 1,3 млрд рублей

Троллейбусный завод за 1,3 млрд рублей планируют построить Башкирия и Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 июня, в заключительный день XII Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Нижнем Новгороде, власти Башкирии анонсировали масштабный инвестиционный проект. В ближайшее время «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и «Минский автомобильный завод» планируют вложить в строительство совместного предприятия 1,3 млрд рублей.

На Форуме регионов России и Беларуси вице-премьер-министр экономики Башкирии Рустам Муратов встретился с руководством созданного недавно совместного башкирско-белорусского предприятия «Территория развития электротранспорта “МАЗ-УТТЗ”. Обсуждали развитие производств и дальнейшее взаимодействие.

Строительство башкирско-белорусского троллейбусного завода планируют начать в 2026 году. Размещаться предприятие будет в особой экономической зоне «Алга» в Башкирии.

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