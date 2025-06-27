Самарский школьник получил результаты ЕГЭ и побрился налысо из-за спора с другом

Артём Пашков устроил спор с одноклассником: тот, кто наберёт по русскому языку больше 95 балов, должен побриться налысо. В итоге Пашков набрал 100 балов и побрился налысо, а в сумме он смог набрать 389 баллов.
При этом выпускник высоко оценивает систему ЕГЭ, однако считает фактор удачи одним из важнейших при сдаче экзаменов, поскольку варианты заданий могут попасться как простые, так и сложные. Тем, кому предстоит сдавать ЕГЭ, выпускник посоветовал заниматься физическими активностями, слушать музыку и с первого класса начать уделять внимание профильным предметам.
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