Самарский школьник получил результаты ЕГЭ и побрился налысо из-за спора с другом

При этом выпускник высоко оценивает систему ЕГЭ, однако считает фактор удачи одним из важнейших при сдаче экзаменов, поскольку варианты заданий могут попасться как простые, так и сложные. Тем, кому предстоит сдавать ЕГЭ, выпускник посоветовал заниматься физическими активностями, слушать музыку и с первого класса начать уделять внимание профильным предметам.