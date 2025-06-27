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Очередное испытание для рынка недвижимости: В Молдове прогнозируется рост цен на стройматериалы — ремонт и жильё станут дороже

Строительные компании прогнозируют рост цен на 5%

Источник: Комсомольская правда

С июля в Молдове дорожают стройматериалы — рост до 5%.

Администраторы профильных компаний предупреждают: с июля в стране ожидается подорожание строительных материалов — до 5%. Производители уже начали сообщать о возможных повышениях цен.

Основные причины — рост цен у импортёров, подорожание энергоносителей и топлива.

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