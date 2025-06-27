Власти Армении отправили четыре спецподразделения для задержания Аджапахяна

«Такого позора в истории нашего народа еще не было! Пашинян своими провокационными действиями против церкви, бизнеса, диаспоры пытается уничтожить все, на чем зиждется человеческая сущность. Это делается для того, чтобы до выборов 2026 года не дошла ни одна сила, представляющая армянский народ с его вековыми духовными и моральными ценностями, гордостью и честью», — говорится в Telegram-канале объединения.