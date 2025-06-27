Спорт без возраста: В Ростове прошел фестиваль для активных пенсионеров

Как сообщил и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту Ростова Андрей Чернышов, в городе стартовал пилотный проект ежедневных зарядок. Они проводятся в семи парках — им. Островского, «Дружба», им. Плевен, им. Собино, им. Октября, парк им. Горького и им. 70-летия Победы. Также коллективно физкультурой можно заняться на шести спортплощадках: по улицам 20-я Линия, 66, Зорге, 8/2, Гагаринской, 3, проспекту Нагибина, 27, в переулке Жлобинском, 25, на проспекте Космонавтов, 23/1.