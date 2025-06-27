Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спорт без возраста: В Ростове прошел фестиваль для активных пенсионеров

Олимпийская чемпионка провела зарядку в парке 1 Мая в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В парке 1 Мая состоялся яркий спортивный праздник для ростовчан старшего поколения. Мероприятие организовано городскими управлениями спорта и соцзащиты в рамках программы по популяризации здорового образа жизни среди пенсионеров.

Фестиваль открыла зарядка с чемпионами — Анна Сень обладатель золотой медали по гандболу Олимпиады в Рио-де-Жанейро и чемпион мира по кикбоксингу Сергей Чатинян.

— Утренняя разминка дает заряд бодрости на весь день, — поделилась Анна Сень. — Сама начинаю каждое утро с легкой гимнастики.

Участников мероприятия ждали выступления творческих коллективов, спортивные мастер-классы, тематические локации с различными активностями.

Более 200 «серебряных» спортсменов с удовольствием включились в программу.

Как сообщил и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту Ростова Андрей Чернышов, в городе стартовал пилотный проект ежедневных зарядок. Они проводятся в семи парках — им. Островского, «Дружба», им. Плевен, им. Собино, им. Октября, парк им. Горького и им. 70-летия Победы. Также коллективно физкультурой можно заняться на шести спортплощадках: по улицам 20-я Линия, 66, Зорге, 8/2, Гагаринской, 3, проспекту Нагибина, 27, в переулке Жлобинском, 25, на проспекте Космонавтов, 23/1.

Занятия проходят ежедневно с 9:00 до 10:00.

Подпишись на нас в Telegram.