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В Уфе на сутки из-за ремонта перекроют движение по улице Пристанской

В Уфе на сутки закроют проезд по улице Пристанская.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, на одной из улиц в северной части города на сутки перекроют движение транспорта. С 8:00 28 июня по 08:00 29 июня полностью закроют для автомобилистов улицу Пристанскую.

В администрации Уфы отмечают, что перекрытие связано с ремонтом участка водопровода около дома № 14 по улице Пристанская. Власти просят горожан и гостей столицы заранее планировать свои поездки и просчитывать маршрут движения.

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