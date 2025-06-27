Актеру Борису Хмельницкому исполнилось бы 85 лет

Актер был дважды женат. Первой его супругой стала Марианна Вертинская. Брак продлился три года — за это время у пары появилась дочь Дарья. После развода родителей ее воспитывал отец — чтобы дочь осталась с ним, предложил сам Хмельницкий. Позже в интервью журналу Story дочь Бориса Хмельницкого делилась воспоминаниями об отце: «Одно из самых дорогих, как каждый день он провожал меня в школу. Во сколько бы ни приехал ночью со съемок, все равно вставал и готовил мне завтрак. В холода первым спускался вниз и прогревал свои “Жигули”, чтобы я не мерзла. По дороге всегда читал мне стихи, которых знал сотни. Особенно любил Маяковского, Блока, Есенина».