С опытом и без. Как быстро найти работу, рассказали в Минтруда

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие методы предусмотрены государством для удобного поиска работы гражданами, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве советуют в первую очередь зайти на информационный портал Государственной службы занятости. Там каждый имеет бесплатный доступ к общереспубликанскому банку вакансий, который формируется и ежедневно обновляется в режиме онлайн. На данный момент в банке более 200 тыс. вакансий со всех регионов страны в одном месте.
Порталом также предусмотрена возможность подписки для получения свежих вакансий, а также заполнения электронной анкеты-резюме для дальнейшего просмотра ее нанимателями. Помогут соискателям и цифровой ресурс по профессиональной ориентации «Шаг в профессию», а также различная правовая информация.
Еще одним методом может стать обращение в подразделения службы занятости по месту жительства. Там окажут содействие в трудоустройстве на постоянное место работы. Также службой занятости предусмотрена организация обучения безработных по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе по конкретным заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства.
Помощь могут оказать и в виде предоставления субсидий для организации самозанятости безработных, в том числе для предпринимательской деятельности, ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма.
Окажут содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений, а также приобретению опыта практической работы по полученной профессии (специальности).
Помочь могут и в поиске временной трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время. -0-