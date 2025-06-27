С опытом и без. Как быстро найти работу, рассказали в Минтруда

В ведомстве советуют в первую очередь зайти на информационный портал Государственной службы занятости. Там каждый имеет бесплатный доступ к общереспубликанскому банку вакансий, который формируется и ежедневно обновляется в режиме онлайн. На данный момент в банке более 200 тыс. вакансий со всех регионов страны в одном месте.