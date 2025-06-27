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В Самарской области глава почтового отделения присвоила себе 280 000 рублей

41-летняя начальница отделения обвиняется в присвоении денежных средств, используя своё служебное положение.

41-летняя начальница отделения обвиняется в присвоении денежных средств, используя своё служебное положение.

В полицию обратился представитель службы безопасности одного из акционерных обществ. Местные жители сообщили ему о возможных нарушениях в работе отделения почтовой связи. По данным правоохранителей, обвиняемая могла присваивать часть денег, предназначенных для выплат гражданам.

Полицейские провели расследование и установили:

Женщина, занимая руководящую должность в почтовом отделении, имела доступ к финансовым операциям и контролю материальных ценностей.

Подозреваемая присваивала часть денежных средств, предназначенных для выплат, а также похищала некоторые товары, предназначенные для реализации в отделении. Противоправные действия причинили организации материальный ущерб на сумму свыше 280 000 рублей.

Обвиняемой вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия ущерб не был возмещён.

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