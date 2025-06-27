В Самарской области глава почтового отделения присвоила себе 280 000 рублей

41-летняя начальница отделения обвиняется в присвоении денежных средств, используя своё служебное положение.
В полицию обратился представитель службы безопасности одного из акционерных обществ. Местные жители сообщили ему о возможных нарушениях в работе отделения почтовой связи. По данным правоохранителей, обвиняемая могла присваивать часть денег, предназначенных для выплат гражданам.
Полицейские провели расследование и установили:
Женщина, занимая руководящую должность в почтовом отделении, имела доступ к финансовым операциям и контролю материальных ценностей.
Подозреваемая присваивала часть денежных средств, предназначенных для выплат, а также похищала некоторые товары, предназначенные для реализации в отделении. Противоправные действия причинили организации материальный ущерб на сумму свыше 280 000 рублей.
Обвиняемой вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия ущерб не был возмещён.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.