Социальные скидки для уязвимых категорий. МАРТ продлил соглашение с крупнейшими сетями

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ и ряд крупных торговых организаций страны подписали соглашение о продлении предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Как рассказали в пресс-службе, МАРТ и крупные торговые организации страны, доля которых составляет порядка 60% в общем объеме розничного товарооборота продовольственных товаров по республике, подписали соглашение о продлении предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения до конца года. Среди организаций — Белкоопсоюз, ООО «Торговый дом Простор», ЗАО «Доброном», ОАО «Дорорс», ООО «Евроопт», ООО «Санта Ритейл» и многие другие.
Так, с выгодой до 10% можно приобрести 29 групп товаров первой необходимости (к ним относятся хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и др.).
За период действия программы было выдано и активировано более 2,4 млн карт, сумма предоставленных скидок составила порядка Br137 млн. -0-