Социальные скидки для уязвимых категорий. МАРТ продлил соглашение с крупнейшими сетями

Как рассказали в пресс-службе, МАРТ и крупные торговые организации страны, доля которых составляет порядка 60% в общем объеме розничного товарооборота продовольственных товаров по республике, подписали соглашение о продлении предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения до конца года. Среди организаций — Белкоопсоюз, ООО «Торговый дом Простор», ЗАО «Доброном», ОАО «Дорорс», ООО «Евроопт», ООО «Санта Ритейл» и многие другие.