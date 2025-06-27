День молодежи «Поезд Победы Молотов» проведет в Березниках

«Поезд Победы Молотов» длиной 167 метров представляет собой экспозицию из 10 объектов: паровоз П36 («Генерал»), бронеплатформу ОБ-3, платформу с промышленными станками, платформы с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, цистерну для ГСМ и четыре вагона с внутренней экспозицией — вагон Памяти, грузовой вагон, стилизованный под эвакуацию заводов, вагон эвакуационного поезда «аптека-перевязочная» и штабной вагон эвакуационного поезда, в котором расположен лекторий.