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День молодежи «Поезд Победы Молотов» проведет в Березниках

28 и 29 июня выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы Молотов» будет находиться на станции старого железнодорожного вокзала в Березниках (ул.

28 и 29 июня выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы Молотов» будет находиться на станции старого железнодорожного вокзала в Березниках (ул. Привокзальная, 1). Осмотреть поезд можно будет с 10.00 до 17.00.

«Поезд Победы Молотов» длиной 167 метров представляет собой экспозицию из 10 объектов: паровоз П36 («Генерал»), бронеплатформу ОБ-3, платформу с промышленными станками, платформы с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, цистерну для ГСМ и четыре вагона с внутренней экспозицией — вагон Памяти, грузовой вагон, стилизованный под эвакуацию заводов, вагон эвакуационного поезда «аптека-перевязочная» и штабной вагон эвакуационного поезда, в котором расположен лекторий.