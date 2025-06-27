В Ростове простились с общественником Станиславом Горяиновым

В Ростове простились с руководителем организации «Ростов без наркотиков» Станиславом Горяиновым. Похороны прошли 27 июня.
Проводить общественника в последний пути пришли десятки людей. Среди них были и те, кому Станислав Горяинов помог избавиться от зависимости.
О смерти борца с наркоманией стало известно 23 июня. По словам его матери Веры Михайловны, он скончался в ночь с 21 на 22 июня.
Напомним, на базе своего центра реабилитации Станислав Горяинов помогал людям избавиться от зависимости. Вместе с другими общественниками он проводил рейды по аптекам, выявлял случаи продажи сильнодействующих препаратов без рецепта.