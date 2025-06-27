Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Едем на море в кредит: Отдых для жителей Молдовы стал дороже

В среднем туры подорожали на 10%-30% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Комсомольская правда

Отпуска на море в этом году подорожали. В среднем туры подорожали на 10%-30% по сравнению с прошлым годом. Туристические агентства объясняют подорожание инфляцией, ростом цен на топливо, повышением зарплат в туристической сфере и увеличением гостиничных тарифов. Несмотря на повышение цен, спрос на отдых у моря остаётся высоким. В 2025 году Турция, Греция, Египет и Болгария остаются в числе самых популярных направлений для молдаван, сообщает IPN.

Горячие предложения или туры вне сезона в этом году стоят от 200 евро в Болгарию и от 300−400 евро в Грецию или Турцию, и могут достигать 1000 евро в зависимости от включённых услуг. Те, кто выбирает экзотические направления, такие как Мальдивы, Занзибар, Маврикий или Бали, должны рассчитывать на несколько тысяч евро.

«Помимо традиционных направлений, которые выбирают молдаване, в последние годы стали популярны такие страны, как Тунис, Черногория, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания или Шри-Ланка», — отметила руководитель турагентства. Цены различаются в зависимости от нескольких факторов: уровня отеля, вида транспорта, режима питания, места отдыха и периода бронирования.

Рост цен в основном коснулся туристических пакетов в Греции: «Это направление стало самым дорогим в этом году, рост вызван ростом гостиничных налогов и курортных сборов».

Несмотря на то, что предпочтения молдаван не претерпели кардинальных изменений за последнее десятилетие, все больше людей ищут аутентичные впечатления. Некоторые отказываются от классической концепции «все включено» в пользу активного отдыха, ориентированного на экскурсии и культурное взаимодействие.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Железный занавес» в Молдове, как в СССР: В «варварскую» Россию МИД не советует ездить, а в ЕС предлагают не пускать тех, кто против евроинтеграции.

Успешно строит наша страна «железный занавес», такими темпами останется путешествовать только в Румынию (далее…).

Министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове: Однако бизнесменов не интересует, что думает об этом Бузу.

Министр труда Бузу сказал, что закон не запрещает четырехдневную рабочую неделю (далее…).

И пусть все «пассажиры» умрут: Министр Дойна Нистор сравнила экономику Молдовы с «самолётом, в котором во время полета надо менять мотор и запчасти».

Легче всего нам поменять экипаж, который обеспечивает полет, и прежде всего — капитана (далее…).