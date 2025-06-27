Едем на море в кредит: Отдых для жителей Молдовы стал дороже

Горячие предложения или туры вне сезона в этом году стоят от 200 евро в Болгарию и от 300−400 евро в Грецию или Турцию, и могут достигать 1000 евро в зависимости от включённых услуг. Те, кто выбирает экзотические направления, такие как Мальдивы, Занзибар, Маврикий или Бали, должны рассчитывать на несколько тысяч евро.