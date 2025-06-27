Едем на море в кредит: Отдых для жителей Молдовы стал дороже

Отпуска на море в этом году подорожали. В среднем туры подорожали на 10%-30% по сравнению с прошлым годом. Туристические агентства объясняют подорожание инфляцией, ростом цен на топливо, повышением зарплат в туристической сфере и увеличением гостиничных тарифов. Несмотря на повышение цен, спрос на отдых у моря остаётся высоким. В 2025 году Турция, Греция, Египет и Болгария остаются в числе самых популярных направлений для молдаван, сообщает IPN.
Горячие предложения или туры вне сезона в этом году стоят от 200 евро в Болгарию и от 300−400 евро в Грецию или Турцию, и могут достигать 1000 евро в зависимости от включённых услуг. Те, кто выбирает экзотические направления, такие как Мальдивы, Занзибар, Маврикий или Бали, должны рассчитывать на несколько тысяч евро.
«Помимо традиционных направлений, которые выбирают молдаване, в последние годы стали популярны такие страны, как Тунис, Черногория, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания или Шри-Ланка», — отметила руководитель турагентства. Цены различаются в зависимости от нескольких факторов: уровня отеля, вида транспорта, режима питания, места отдыха и периода бронирования.
Рост цен в основном коснулся туристических пакетов в Греции: «Это направление стало самым дорогим в этом году, рост вызван ростом гостиничных налогов и курортных сборов».
Несмотря на то, что предпочтения молдаван не претерпели кардинальных изменений за последнее десятилетие, все больше людей ищут аутентичные впечатления. Некоторые отказываются от классической концепции «все включено» в пользу активного отдыха, ориентированного на экскурсии и культурное взаимодействие.
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