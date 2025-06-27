Борисовчанин выманил у подростка около Br40 тыс. на создание совместного бизнеса

Житель Борисова предложил 14-летнему знакомому создать совместный бизнес по пошиву джинс. Юноша согласился и передал «партнеру» в августе 2024 года $200. В апреле 2025 года школьник передал еще около Br38 тыс. Деньги несовершеннолетний в тайне взял у родителей. Правоохранители установили, что никакого бизнеса борисовчанин изначально не планировал.