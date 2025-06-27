В Прикамье привлечен к административной ответственности директор управляющей организации

В прокуратуру Осинского района Пермского края поступило обращение от жителей многоквартирного дома по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей управляющей организацией ООО «УК “Оса”.
Проверка установила, что общедомовой прибор учета тепловой энергии многоквартирного дома находился в неисправном состоянии, поэтому с сентября по декабрь 2024 года включительно размер платы за коммунальную услугу по отоплению рассчитывался исходя из среднемесячных показаний, а потом — по нормативу потребления.
ООО «УК “Оса”, имея лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, не обеспечило своевременный ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии.
По итогам проверки внесено представление директору управляющей организации. По постановлению прокурора директор УК также привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.