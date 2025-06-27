В Прикамье привлечен к административной ответственности директор управляющей организации

Проверка установила, что общедомовой прибор учета тепловой энергии многоквартирного дома находился в неисправном состоянии, поэтому с сентября по декабрь 2024 года включительно размер платы за коммунальную услугу по отоплению рассчитывался исходя из среднемесячных показаний, а потом — по нормативу потребления.